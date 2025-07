»Steht auf, ihr Verdammten«, »Debout les damnés« stand auf dem Plakat, das einen Arbeitersportler zeigte, der mit roter Fahne über zerbrochene Waffen und eine Flagge mit Hakenkreuz steigt. Damit war der Ton gesetzt für die erste Arbeitersommerolympiade vom 24. bis 28. Juli 1925 in Frankfurt am Main, die von der Parole »Nie wieder Krieg« geprägt war. Ein mehrtägiges internationales Sportfest, eine Feier der Arbeiterklasse und zugleich Manifestation für den Frieden so...