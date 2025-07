Nachdem sich US-Präsident Donald Trump am Sonnabend eingeschaltet und mit den Regierungschefs beider Länder gesprochen hatte, hatten sich Thailand und Kambodscha prinzipiell zu einer Waffenruhe bereiterklärt. Aus »unmittelbaren Gesprächen« wurde aber nichts. Das zeigte sich am Sonntag, als die Feuergefechte am umstrittenen Grenzverlauf, der aus der Kolonialzeit stammt, den vierten Tag hintereinander fortgesetzt wurden. Inzwischen sollen insgesamt 200.000 Menschen ev...