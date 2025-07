Am 27. Juli 1900 waren in Bremerhaven deutsche Soldaten angetreten, die kurz vor ihrer Einschiffung standen. Ziel war China, dort sollten sie einen antikolonialen Aufstand niederschlagen. Ihr Kaiser war angereist, und er ermunterte sie zu schrankenloser Gewalt. Der zentrale, berüchtigte Abschnitt seiner Rede lautet: »Kommt ihr vor den Feind, so wird er geschlagen, Pardon wird nicht gegeben; Gefangene nicht gemacht. Wer euch in die Hände fällt, sei in eurer Hand. Wie...