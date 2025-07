Jüngst erlebt C. G. Jung eine Renaissance – nicht im Hörsaal, sondern im Literaturbetrieb: In Josefine Rieks’ Bachmannpreistext »Dinner, Freitagabend« ziert der Name des 1875 im thurgauischen Kesswil geborenen Psychologen das Etikett eines alkoholfreien Chardonnays. Die Erzählerin irrt durch abgekühlte Achtsamkeitskulissen eines Charlottenburger Lifestylemilieus, in dem alles kuratiert, aber nichts authentisch ist. Bei Zero-Prozent-Getränken trifft sie auf die Tiefe...