Nur in der Nacht war es weitgehend ruhig. Am Freitag morgen setzten die Nachbarn Thailand und Kambodscha Gefechte den zweiten Tag in Folge fort. Der seit Jahrzehnten schwelende Grenzstreit war in dieser Woche eskaliert. Laut Innen- und Gesundheitsministerium sollen in Thailand inzwischen mehr als 130.000 Einwohner grenznaher Orte evakuiert worden sein. Auch auf kambodschanischer Seite der Grenze ergriffen Menschen von selbst die Flucht oder wurden in Sicherheit gebr...