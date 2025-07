Bereits im Februar 2024 bezeichnete Brasiliens Präsident Lula da Silva Israels Gazakrieg als Genozid. Eine Einschätzung, die er seitdem mehrfach wiederholte, zuletzt beim BRICS-Gipfel in Brasília Anfang Juli: »Wir können nicht gleichgültig bleiben gegenüber dem Völkermord, den Israel in Gaza begeht, der wahllosen Tötung unschuldiger Zivilisten und dem Einsatz von Hunger als Kriegswaffe.« Am Mittwoch (Ortszeit) hat Brasiliens Außenministerium nun angekündigt, dass si...