Die Ansage war deutlich: »Hier regiert die NGG!« skandierten die Beschäftigten am Freitag mittag vor der Fabrik ihres Unternehmens Birtat Meat World in Murr bei Ludwigsburg. Die NGG ist die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten. Seit Monaten findet bei Birtat ein harter Arbeitskampf statt, bei einem der größten Produzenten von Dönerspießen in Deutschland. Fast die gesamte Belegschaft warnstreikte am Freitag – bereits zum achten Mal. »Nur eine Handvoll ist reinge...