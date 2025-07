Zum 100. Geburtstag des Revolutionärs Frantz Fanon mangelte es nicht an Würdigungen. Eine der gelungensten war die am 22./23. Juli im Berliner ND-Gebäude ausgerichtete internationale Konferenz »Fanon heute – Kämpfe der Gegenwart und theoretische Perspektiven«. Organisiert hatten sie der Philosoph Robin Celikates (FU Berlin), die Rassismusforscherin Vanessa E. Thompson (Queen’s University Kingston) und die linke Tageszeitung ND – Der Tag mit Unterstützung der Rosa-Lu...