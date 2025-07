Bei einem Besuch des algerischen Präsidenten Abdelmadjid Tebboune am Mittwoch in Rom ist mit der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni ein umfangreicher Ausbau der bilateralen Beziehungen vereinbart worden, berichtete die Nachrichtenagentur ANSA. Während des Gipfeltreffens, das in herzlichem Einverständnis stattgefunden habe, wurden Kooperationsabkommen in den Bereichen Gas, Öl und Digitales, Zusammenarbeit in der Verteidigung, im Kampf gegen den Terrorismu...