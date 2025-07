Vor den Kameras stellten beide Männer am Mittwoch abend die sogenannte deutsch-französische Freundschaft zur Schau. Beim gut dreistündigen abendlichen Arbeitsessen – dem Vernehmen nach wurde Kalbsrücken mit Sommergemüse, Pfifferlingen und Gnocchi gereicht – in einer einst für den Großindustriellen Ernst Borsig errichteten herrschaftlichen Villa am Tegeler See standen allerdings Themen auf der Agenda von Kanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macro...