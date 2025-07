Sorgen im deutschen Frauenhandball: Der Serienmeister ist in Schieflage. Einen Monat vor dem Saisonstart und vier Monate vor der Heim-WM hat der HB Ludwigsburg einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt, wie der Verein am Dienstag mitteilte. »Eine gute Situation sieht natürlich anders aus«, sagte Andreas Thiel dem Sportinformationsdienst am Mittwoch. Der Vorsitzende der Handballbundesliga Frauen (HBF) weiß um die Bedeutung der unerwarteten Botscha...