Die Vereinigten Staaten und Japan haben sich auf ein Handelsabkommen zur Einstellung des Zollkriegs der USA gegen ihren ostasiatischen Verbündeten geeinigt. Dies teilte US-Präsident Donald Trump am Dienstag (Ortszeit) via Social Media mit. Demnach müssen künftig nicht, wie zunächst angedroht, Zölle in Höhe von 25 Prozent auf US-Importe aus Japan gezahlt werden, sondern nur Zölle in Höhe von 15 Prozent. Das gilt auch für Autos, Japans Exportgut Nummer eins. Lediglich...