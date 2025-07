Die Festnahme von Igor Popović durch die Behörden des Kosovo hat nicht nur in Serbien, sondern auch international Besorgnis ausgelöst. Der stellvertretende Direktor des Büros für Kosovo und Metochien der serbischen Regierung ist am Freitag vergangener Woche am Grenzübergang Brnjak von Grenzpolizisten verhaftet worden, nachdem er bei einer Gedenkveranstaltung in Orahovac Kämpfer der sogenannten Befreiungsarmee des Kosovo (UÇK) als »Terroristen« bezeichnet hatte. Ihm ...