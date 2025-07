Beim Besuch des auf eine Niederlage seiner Koalition bei der Parlamentswahl im Oktober zusteuernden tschechischen Ministerpräsidenten Petr Fiala bei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Dienstag in Berlin durfte das Thema Migration auf der Tagesordnung nicht fehlen. Wie bei der anschließenden Pressekonferenz am Abend deutlich wurde, waren sich der deutsche Christdemokrat und sein Kollege, der in Tschechien die rechtsliberal-konservative Demokratische Bürgerpartei (...