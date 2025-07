Inzwischen sind über 1.200 offizielle Welterbestätten über den Globus verstreut. Bei der diesjährigen Tagung der UN-Organisation für Bildung und Kultur (UNESCO) vergangene Woche in Paris sind einige Neuaufnahmen hinzugekommen. Nicht alle sind jedoch in gutem Zustand. Das gilt auch für das größte von Lebewesen geschaffene Gebilde der Erde. »Mit größter Besorgnis«, so der Wortlaut, blickt die UNESCO auf den aktuellen Zustand des Great Barrier Reef vor der australische...