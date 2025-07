Israelische Soldaten, die sich von ihrem Gemetzel im Gazastreifen erholen wollen, sollten demnächst besser einen großen Bogen um Belgien machen. Die belgische Polizei hat zwei Israelis festgenommen und verhört, die am Wochenende das Ravefestival »Tomorrowland« in Boom bei Antwerpen besuchten. Das teilte die föderale Staatsanwaltschaft in Brüssel am Montag mit. Gegen die Männer lag eine Anzeige vor, weil sie möglicherweise an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen sind. ...