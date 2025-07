Nach Hiestand im März hat nun wieder eine Großbäckerei in einer Tarifauseinandersetzung Aussperrungen angeordnet. Am Wochenende schloss Backwarenhersteller Lieken die Belegschaft im baden-württembergischen Crailsheim von der Produktion aus. Per Aushang wurde den 222 Beschäftigten ihre Aussperrung, mit der immer der Lohnausfall einhergeht, für die Zeit von 6 Uhr am Sonnabend bis 14 Uhr am Sonntag mitgeteilt. Es war die Reaktion auf den ganztägigen Warnstreik einen Ta...