Bereits die im Juni 2023 vorgelegte »Nationale Sicherheitsstrategie« meldete einen dringenden Bedarf nach »abstandsfähigen Präzisionswaffen« mit hoher Reichweite an. Vorläufig ist man hier auf US-Fähigkeiten angewiesen, ob über eine direkte US-Stationierung wie zuletzt angekündigt oder als Alternative oder Ergänzung durch das nun verlautbarte Interesse am Erwerb von »Typhon«-Systemen. Klar ist dagegen, dass die Abhängigkeit in diesem Bereich nicht von Dauer sein sol...