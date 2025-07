Der lange graue Mann ist von einem selbstverwalteten Hanfbauernmagazin um die Bewertung einer Cannabissorte gebeten worden. Er setzt sich hin, mahlt ein Viertel Gramm von dem Gras, stopft es in den Verdampfer und macht ihn an. Es schmeckt stark nach Zitrone. Graumann steht auf, legt eine CD von Jefferson Airplane in den Player und setzt sich wieder. Dampft. Glotzt. Eine Stunde später stellt der Graue fest, dass die Platte schon lange aus ist. Und dass er sich keine ...