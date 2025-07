Ein Pharmalobbyist behauptete: »Eine Gesellschaft, die meint, auf Psychopharmaka verzichten zu können, ist krank.« Mit den Beatniks, Hippies und den rebellierenden Studenten der 1960er kamen Cannabis und LSD sowie Mescalin und Psilocybin (»Magic Mushrooms«) in Mode. Dort hieß es: »Turn on, tune in, drop out!« Und hier: »High sein, frei sein, Terror muss dabei sein!« Der Psychologe Timothy Leary veranstaltete an der Harvard-Universität LSD-Sitzungen zur »Bewusstseins...