Es ist der Gipfel vor dem Gipfel: der EU-Japan-Gipfel, der am Mittwoch in Tokio stattfindet, einen Tag vor dem EU-China-Gipfel am Donnerstag in Beijing. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa wollen dort mit dem japanischen Ministerpräsidenten Ishiba Shigeru vor allem drei Themenfelder beackern. Zwei davon betreffen die Wirtschaft. Beide Seiten wollen zum einen eine »Wettbewerbsallianz« gründen. Der genaue Charakter ist nic...