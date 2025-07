Verbrechen, die der Staat begeht, nennen sich »polizeiliche Maßnahmen«. Die polizeiliche Maßnahme unterscheidet sich von anderen Verbrechen lediglich darin, dass sie legal und vorwiegend gegen Arme und Schwache gerichtet ist. In der geübten Methode, in der Gewalt, oft auch Heimtücke, besteht kein wesentlicher Unterschied. Das ist so seit Anbeginn der Polizei, wie das Schicksal des vor 250 Jahren geborenen Eugène-François Vidocq lehrt. Er war der Verbrecher, der als ...