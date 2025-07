Am Sonnabend ist zum dritten Mal eine Waffenruhe in der südsyrischen Provinz Suweida verkündet worden, die erneut US-Außenminister Marco Rubio vermittelt haben soll. Der US-Botschafter in der Türkei, Tom Barrack, der auch US-Sonderbeauftragter für Syrien und Libanon ist, teilte mit, der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und der syrische »Interimspräsident« Ahmed Al-Scharaa hätten sich geeinigt, die Waffen schweigen zu lassen. Bei den einwöchigen Kämpf...