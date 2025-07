Im Streit um die Kandidatur der Staatsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf für das Bundesverfassungsgericht ist noch keine Lösung in Sicht. Der SPD-Kovorsitzende und Vizekanzler Lars Klingbeil versuchte am Wochenende dennoch – vermutlich aus taktischen Gründen –, das Gegenteil zu suggerieren. Die Bedenken der Union wegen der Plagiatsvorwürfe gegen Brosius-Gersdorf seien ja nun ausgeräumt, erklärte Klingbeil gegenüber Bild am Sonntag. »Deshalb können wir die Wahl wiede...