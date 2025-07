Taco und die Zinsen

Taco« ist die gängige Parole am US-Aktienmarkt. Das mexikanisch klingende Kürzel steht für »Trump always chickens out« (deutsch etwa: Trump kneift immer). Es ist positiv gemeint und heißt, dass US-Präsident Donald Trump seine Drohungen und Dummheiten schnell wieder zurücknimmt, wenn der Finanzmarkt Unmut signalisiert und Aktien und US-Dollar fallen, sowie die Anleiherenditen steigen. Das mittlerweile klassische Beispiel war Trumps »Liberation Day« am 2. April, als e...