Alarmstimmung in Ostjerusalem: Die Planungen für »E 1« sind plötzlich wieder akut! Worum geht es dabei? »East 1« ist ein Gebiet unmittelbar östlich von Jerusalem in der Westbank. In ihm soll eine Siedlung entstehen, um die bestehende Kolonie Maale Adumim direkt mit der geteilten Stadt zu verbinden, sprich mit dem Ölberg und dem Skopusberg, auf dem sich ein Campus der Hebräischen Universität befindet. Was genau wird die Folge sein? In »E 1« sollen 3.421 neue Wohneinh...