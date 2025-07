In Baden-Württemberg hat eine Computerpanne dafür gesorgt, dass Hunderte Lehrerstellen 20 Jahre lang unbesetzt blieben, obwohl Geld für die Posten im Haushalt eingeplant war. Wie Kultus- und Finanzministerium am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, sind mutmaßlich Programmierfehler im Personal- und Stellenprogramm der Kultusverwaltung im Jahr 2005 dafür verantwortlich, dass aktuell 1.440 Lehrerstellen nicht besetzt sind. Der Fehler sei über die Jahre ...