Es war der Biss einer giftigen Schlange, der Kamala Damai am vergangenen Wochenende das Leben kostete. Ein simpler Unglücksfall, wie sich annehmen ließe. Doch der tragische Tod der 28jährigen auf diese Weise wäre allemal vermeidbar gewesen. Denn die junge Nepalesin aus einem Dorf am Rande der Kleinstadt Krishnapur hielt sich zu diesem Zeitpunkt in einem sogenannten Chaugoth auf. Chaugoths sind außerhalb liegende Hütten, Verschläge oder ähnliche einfache Bauten, in d...