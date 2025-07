Ein eisiger Tag im Januar 1999. Seither trage ich ein nicht geschriebenes, aber fest entworfenes Briefchen gedanklich in meiner Tasche. Ein Dank an Claus Peymann für seine berührende, wunderbare, sensible und wertschätzende Trauerrede in einer kleinen Kapelle des Ohlsdorfer Friedhofs vor 26 Jahren. Dort war die Bühne für den mit welkenden Rosen (sie liebte vergehende Blumen) bestückten Sarg meiner Freundin und »Kollegin« (ich bin keine Schauspielerin, aber wir waren...