Besser spät als nie: Der DGB hat die Beendigung der »Gewalt in Gaza« verlangt. »Als Folge der israelischen Militäroperation ist die Lage für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen inzwischen katastrophal«, erkannte der Gewerkschaftsbund in einer Resolution vom 1. Juli an. Das propalästinensische Netzwerk »Gewerkschafter für Gaza« begrüßte die Stellungnahme als »ein kleines Zeichen für Menschlichkeit«, beanstandete in einer Mitteilung von Sonntag allerdings, der DGB bl...