Es ist Gesetz: »Same job, same pay«, also gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Und es ist ein Grundprinzip, das sich die regierende Labor Party in der vergangenen Legislaturperiode auf ihre Fahnen schreiben konnte. Dank eines Deals mit einigen unabhängigen Senatoren in der zweiten Kammer, wo die Sozialdemokraten keine eigene Mehrheit hatten und haben, hatten sie Ende 2023 die Gesetzesnovelle durchs Parlament gebracht. Den ersten Praxistest hat das Gesetz bestanden. Aus...