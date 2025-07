Es bleiben Restzweifel. Einmal, da Trump Epsteins Helferin Ghislaine Maxwell angesichts ihres Prozesses 2020 noch »alles Gute« wünschte. Außerdem geriet Trump selbst mehrfach in den Fokus der Anschuldigungen. So soll er gegenüber der damaligen Freundin von Epstein, das Model Stacey Williams, sexuell übergriffig geworden sein. 2016 beschuldigte eine nur unter Pseudonym auftretende Frau Epstein wie Trump, beide hätten sie im Alter von 13 Jahren in der Wohnung von Epst...