Bomben, Hunger, Durst, Vertreibung. Seit nunmehr 647 Tagen führt die israelische Armee einen brutalen Krieg gegen die Palästinenser im Gazastreifen. Am Dienstag veröffentlichte das Militär auf X »Evakuierungsbefehle« für 16 Stadtviertel Gazas. Unter der Androhung militärischer Gewalt ordnete es an, dass die Menschen in das Gebiet Mawasi im Süden fliehen sollen. Nicht nur durch Vertreibungen und die Blockade von Hilfslieferungen greifen Israels Streitkräfte die Leben...