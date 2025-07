Wann habt ihr eigentlich den Rasen so sehr verändert?«, fragte Andre Agassi in seinem Livekommentar des Halbfinales zwischen Taylor Fritz und Carlos Alcaraz für die BBC seinen Kollegen Tim Henman. Früher sei es so verdammt schwer gewesen, das Turnier zu gewinnen, jetzt sehe das Spiel aus wie auf jedem langsamen Hartplatz auf der Welt auch. Die entscheidende Veränderung gab es 2001, als man die Grassorte wechselte. Man habe es unter anderem für »das Spektakel« getan,...