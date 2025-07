Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat nie einen Zweifel daran gelassen, dass er sich die Milliarden, die für die Aufrüstung aufgebracht werden sollen, vor allem bei den Beziehern staatlicher Transferleistungen holen will. Im ARD-»Sommerinterview« führte er am Sonntag aus, wie er sich Einsparungen in diesem Bereich so vorstellt. Merz schlug vor, bei der geplanten »Reform« der Grundsicherung die Mietzuschüsse für Bezieher des sogenannten Bürgergelds zu kürzen. Dabei ...