Während sich Italiens faschistische Ministerpräsidentin Meloni als Initiatorin der am Donnerstag in Rom begonnenen Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine feiern lässt, steht das Scheitern ihrer Migrationsabwehr in Libyen im Blickpunkt der Medien. Anlass ist, dass am Dienstag einer hochrangigen EU-Delegation, die das Thema Migration behandeln sollte, am Flughafen von Bengasi in der Ostregion Libyens die Einreise verweigert wurde. Neben EU-Innenkommissar Magnus Brunner...