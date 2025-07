»Thank you! Danke schön! Arigato gozaimasu!«, verabschiedet sich J-Pop-Sängerin ChouCho am zweiten Tag der Anime-Messe 2025 (4.–6.7.) vom Publikum im überfüllten Festsaal des Filmparks Babelsberg: »I love you all!« Ihre deutschen Fans, nicht wenige von Ihnen tragen phantasievolle Cosplaygewänder, fordern kollektiv auf Japanisch eine Zugabe: »Ankōru, ankōru!« Um ihren wirklichen Namen macht ChouCho (»Schmetterling«) ein Geheimnis. Man weiß nur, dass sie an einem 21. ...