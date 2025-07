Am 4. Juli fanden um den US-Nationalfeiertag in Philadelphia vielfältige Aktivitäten von Gegnern des »Unabhängigkeitstages« und seinen patriotischen Befürwortern statt. Gegen die Propagandalügen des »4th of You Lie« hatte die Solidaritätsbewegung für den 5. Juli zu einer Protestkundgebung gegen die seit 43 Jahren dauernde Haft des US-Bürgerrechtlers Mumia Abu-Jamal aufgerufen. Im Malcolm-X-Park wurde an das rassistische Urteil erinnert, das am Vortag des Feiertags 1...