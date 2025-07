Juristischer Zoff in der Arbeitswelt. Selten ist das nicht. Beispiel: Am Dienstag etwa verhandeln Cottbusser Arbeitsrichter kurioserweise vor dem Amtsgericht Senftenberg einen Gütetermin zu einer Unterlassungsaufforderung der UESA GmbH aus der Stadtgemeinde Uebigau-Wahrenbrück im südbrandenburgischen Elbe-Elster-Kreis gegen ein Exbetriebsratmitglied. Meinungsfreiheit im Betrieb, Mitbestimmungsrecht im Joballtag. Bei UESA scheint einiges durcheinanderzugehen. Vor all...