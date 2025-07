Der Publizist und Zeithistoriker Hellmut Butterweck hat ein Buch über den »Ungeist der Stunde Null« geschrieben, in dem er die Wurzel des gegenwärtigen Rechtsrucks im Journalismus der Monate April bis August 1945 zu finden glaubt: »Wie Österreich säte, was es heute hat«. Grundlage und Beweisstücke seiner Arbeit bilden mit der Österreichischen Zeitung und dem Neuen Österreich die ersten und für einige Wochen einzigen demokratischen Blätter, die schon kurz nach der Be...