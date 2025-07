Der Berliner Buchhändler Klaus Baltruschat ist tot. Er verstarb kurz vor seinem 91. Geburtstag, wie Die Linke Berlin am Donnerstag mitteilte. »Wir trauern um unseren langjährigen Genossen, der bis zuletzt politisch aktiv war und sich von seinem Schicksal nicht entmutigen ließ«, sagte der Landesgeschäftsführer der Linken Bjoern Tielebein. Baltruschat führte in den 90er Jahren den »Kleinen Buchladen« im Erdgeschoss der damaligen PDS-Geschäftsstelle in Berlin-Marzahn, ...