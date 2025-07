Nach den israelisch-US-amerikanischen Angriffen auf Iran zeigt sich die Regierung in Teheran diplomatisch und publizistisch bewusst aktiv. Nicht einmal ein Treffen zwischen Außenminister Abbas Araghtschi und dem Sonderbeauftragten des US-Präsidenten, Steve Witkoff, das nach unbestätigten Gerüchten in der kommenden Woche in Oslo stattfinden soll, scheint ausgeschlossen. Die zurückliegende Woche begann mit einem Interview von Präsident Massud Peseschkian, das Tucker C...