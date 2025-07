Das Signal kam am Donnerstag abend. Die Konzernspitze des US-Autobauers Ford hat grünes Licht gegeben – es sei das Okay für ein »umfassendes Schutzpaket für alle Beschäftigten der Ford-Werke GmbH am Standort Köln erzielt«, teilte der Gesamtbetriebsrat (GBR) am Freitag schriftlich mit. Das Management der Ford Motor Company in den USA habe dem Verhandlungsergebnis von GBR und IG Metall (IGM) zugestimmt. Damit sei eine Absicherung für alle rund 10.000 Ford-Kollegen bis...