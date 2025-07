Bischöfliche Kanaillenschule Ahaus / Berufsberatung, 9.7.1995 Sehr geehrter Herr Spahn, sehr geehrte Frau Spahn, Ihr Sohn Jens wird nach Ende der Sommerferien in die elfte Klasse versetzt. Vor dem Eintritt in die Oberstufe haben die Eltern eines jeden Schülers Anspruch auf eine Einschätzung des priesterlichen Berufsberatungskollegs, die Sie hiermit erhalten. Einige Vorbemerkungen. Jens erfreut sich in seiner Klasse großer Beliebtheit. Er lässt seine Tischnachbarn im...