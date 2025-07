Knapp 8,4 Prozent Lohnerhöhung fordert die Sektion Maritime Wirtschaft von Verdi für die rund 11.000 Beschäftigten in den Seehäfen der deutschen Nord- und Ostseeküste. Das hat die Bundestarifkommission (BTK) am Dienstag bekannt gegeben, die Verhandlungen begannen am Mittwoch. Ein erstes Ergebnis lag bis jW-Redaktionsschluss nicht vor. Überraschend ist indes, der angestrebte Tarifvertrag soll nur eine Laufzeit von zehn Monaten haben. Der Grund: Verhandlungsführerin M...