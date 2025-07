Spanien ist ein Sehnsuchtsort vieler Faschisten. Dort können immer noch rassistische Reden gehalten werden, ohne dass man Angst vor Repressionen haben muss. So geschehen am Montag auf einer Pressekonferenz in der Parteizentrale der extrem rechten Partei Vox im gehobenen Madrider Viertel Chamartín. Dort wurden Pläne der Partei vorgestellt, an denen sie »seit langem arbeitet«: für »Remigration«. Laut Rocío de Meer, »Sprecherin für demographischen Notstand und Sozialpo...