Das war sie also: Die Auftaktrunde der Bund-Länder-Arbeitsgruppe (BLAG) »Zukunftspakt Pflege«, die am Montag nachmittag in Berlin endete. Das Erstergebnis: Ein Beschluss über Eckpunkte. Eckpunkte, die zum Ziel führen sollen. Zur »grundlegenden Reform« der sozialen Pflegeversicherung (SPV), sagte Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) gleichentags vor Medienvertretern. Denn die müsse sitzen; es gibt gewissermaßen nur noch diesen einen Schuss. Ein »Reförmchen« ...