Keir Starmers Rechtsrutsch führt innerhalb des linkssozialdemokratischen und sozialistischen Lagers in Großbritannien zunehmend zu Diskussionen darüber, ob die Gründung einer neuen linken Partei eine zielführende Option sein könnte. Im Zuge der von Starmers Regierung forcierten umstrittenen Sozialreformen nimmt diese Diskussion weiter an Fahrt auf. Am vergangenen Mittwoch kündigte der ehemalige Labour-Vorsitzende Jeremy Corbyn die Gründung einer neuen Partei an, ein...