Bald sollen Computer nicht nur »intelligent«, sondern auch noch außerirdisch sein. Die Volksrepublik China plant, ein Rechenzentrum für sogenannte künstliche Intelligenz (KI) in der Erdumlaufbahn zu installieren. Die ersten zwölf Satelliten des Projekts »Drei-Körper-Computerkonstellation« wurden am 14. Mai 2025 vom Jiuquan Satellite Launch Center im Nordwesten Chinas aus ins All geschossen. Insgesamt soll die Konstellation aus 2.800 Satelliten bestehen, die über Las...