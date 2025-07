Die Seebrücken von M-V Die Majestäten der Ostsee Auch wenn man an ihren Enden nirgendswo rauskommt, sind die Landungsbrücken vorzügliche Flaniermeilen. BRD 2022. NDR, 14.00 Uhr Besseresser: Sebastian Lege deckt auf Die Tricks in Fanta, Tic Tac & Co. Damit die deutsche Volksgemeinschaft ihren Sprudel bekam, wurde Anfang der 1940er Fanta entwickelt, nachdem es durch Sanktionen der USA an Rohstoffen für Cola mangelte. Fanta an sich ist Mangelware: Im Zuckerwasser finde...